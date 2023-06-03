2.8 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال مايو

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة خلال شهر مايو 2023 عن مشمول 7849 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مايو 2023، وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالعمل علي سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 411 مليونا و72 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب ورسوم القيمة المضافة 1 مليار و861 مليونا و879 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 528 مليونا و26 ألف جنيه.

وخلال شهر مايو الماضى قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة بتصدير مشمول 3406 بيانات جمركية تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها (ألمونيوم، مواد غذائية، إستانلس، رخام، منتجات أخرى)، بقيمة أجمالية بلغت 15 مليارا و717 مليون و725 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 2 مليون 231 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 690 بيانا جمركيا بمبلغ 5 ملايين و149 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر مايو 2023 حوالي 2 مليار و808 ملايين و358 ألف جنيه.