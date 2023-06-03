تشكيل الأهلى والوداد المتوقع فى ذهاب نهائى دورى الأبطال 2023 والقنوات الناقلة، وموعد المباراة، وتاريخ مواجهات الفريقين، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم العربية والافريقية، قبل ساعات من مواجهة الفريقين لتحديد بطل نسخة دورى ابطال افريقيا 2023/2022.

وصعد الأهلى للنهائى بعد الاطاحة بالترجى التونسى فى نصف النهائى بعدما حقق الفوز عليه ذهابًا وايابًا، فيما صعد الوداد بعد تخطى عقبة صن داونز بالتعادل معه سلبيًا فى الذهاب وايجابيًا فى الاياب.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الابطال

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى نظيره الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الابطال فى تمام التاسعة من مساء غدًا الأحد 4ـ6ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فى حضور 50 الف مشجع.

فيما تقام مباراة الاياب بنهائى دورى الابطال فى العاشرة من مساء يوم الأحد 11ـ6ـ2023، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد ومعلق المباراة

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراة الاهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا، على الهواء مباشرًا، كون القناو القطرية الناقل الحصرى لمباريات البطولة، وسيتم نقل المباراة عبر قناتى beIN Sports HD 4، و beIN Sports Fr 9 HD max، ويعلق على المباراة التونسى عصام الشوالى، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى.

تشكيل الأهلى والوداد المتوقع فى ذهاب نهائى دورى الابطال 2023

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد فى نهائى دورى ابطال أفريقيا

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول

خط الوسط: أليو ديانج وحمدى فتحى ومروان عطية

خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا

تشكيل الوداد المتوقع أمام الأهلى فى ذهاب نهائى دورى الابطال

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيمن العلمود، أيمن أبوالفتوح، أرسين زولا، يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران، رضي الجعدي، أيمن الحسونى أو جلال الداودى

خط الهجوم: محمد أوناجم، بولي سامبو جونيور، زهير المترجي.

تاريخ مباريات الأهلى والوداد المغربى فى دورى أبطال افريقيا

ألتقى الاهلى والوداد فى 11 مباراة ببطولة دورى أبطال افريقيا، حقق الاهلى الفوز فى أربع مباريات، وفاز الوداد فى 3 مباريات، وأنتهت 4 مباريات بالتعادل السلبى والايجابى.

والمثير أن الوداد المغربى لم يخسر أى نهائى أمام الاهلى ويكفى القول أن الوداد فاز بلقب دورى الأبطال الافريقى 3 مرات طوال تاريخه منهم مرتين على حساب الاهلى عامى 2017 و2022.