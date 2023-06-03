أخبار الظهيرة| الأهلى يؤدى مرانه الأخير.. ومصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

اليوم.. الأهلى يؤدى مرانه الأخير على استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد

يؤدي الفريق الأول بنادي الأهلي تدريبه الأخير في السادسة من مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المُقرر لها غدًا الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

فازت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بمقعد داخل المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO"، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية فى عدد من مشروعات الإسكندرية بعد قليل

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية على عدد من مشروعات الإسكندرية، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين بمحافظة الإسكندرية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مليون جنيه إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض أمس الجمعة

واصلت دور العرض استقبال الجمهور لمشاهدة أفلام موسم عيد الفطر، والأفلام التي طرحت في الموسم البيني بين عيدي الفطر والأضحى.

وحققت الأفلام مجتمعة أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 991,834 جنيه.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من اليوم (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية سواء أتربة أو رمالًا مثارة أو ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بنسبة نجاح 85.1%.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة اليوم

تعلن المدارس الإعدادية التابعة للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة نتيجة نهاية العام الدارسي الحالي لطلاب الشهادة الإعدادية 2022 /2023، اليوم السبت، لجميع الطلبة والطلبات داخل فناء المدرسة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا