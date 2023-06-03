السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية فى عدد من مشروعات الإسكندرية بعد قليل

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية على عدد من مشروعات الإسكندرية، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء جولته فى واحدة من نقاط المرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار هناك، يعقبها تفقد مشروع كوبري ٤٥.

ومن المتوقع أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى بتفقد سير حركة الإفراج عن البضائع بميناء الإسكندرية ومدى عودتها للوضع الطبيعي، والعمل على زيادة قدراتها من خلال عمليات التطوير التي تجري داخل الميناء.

كان اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله الأسبوع الماضي بعقد مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، عقب جلسة المباحثات الموسعة التي أجريت برئاستهما، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ استهل الدكتور محمد أشتية كلمته بنقل تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم.

  وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن زيارة اليوم جاءت بدعوة كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي، وتُعد الزيارة الثانية له لجمهورية مصر العربية، (حاضنة القضية الفلسطينية، والمشهد الفلسطيني بكامل تفاصيله).

وأكد الدكتور محمد أشتية أن العلاقة بين مصر وفلسطين ممتدة عبر التاريخ، مشيرًا في هذا الصدد إلى الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لأخيه الراحل الرئيس جمال عبدالناصر، وما تلا ذلك من زيارات ولقاءات متبادلة من مختلف الرؤساء، قائلًا: "فلسطين لديها مكان في قلب كل إنسان مصري، كما أن مصر تسكن في قلب كل إنسان فلسطيني".  

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