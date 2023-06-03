"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من اليوم (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية سواء أتربة أو رمالًا مثارة أو ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية.

وقالت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت: نتأثر اليوم بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، ونشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا سوف نعود للمعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام، منوهة بأن الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إلى أننا نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، بحيث تكون الأجواء معتدلة على أغلب المحافظات.