مليون جنيه إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض أمس الجمعة

واصل دور العرض استقبال الجمهور لمشاهدة أفلام موسم عيد الفطر والأفلام التي طرحت في الموسم البيني بين عيدي الفطر والأضحى.

وحققت الأفلام مجتمعة أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 991,834 جنيها.

إيرادات فيلم شوجر دادي

جاء فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد في المركز الأول بين الأفلام المعروضة من خلال إيرادات بقيمة 403,868 جنيها والفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

وحل فيلم “يوم 13” بطوة أحمد داود في المركز الثاني بإيرادات بقيمة 266,408 جنيها وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبدالغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وجمع فيلم “رهبة” أمس إيراجات بقينة 111,054 جنيها ويشارك في بطولة فيلم "رهبة" عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد الفيشاوي، منهم الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

وحصد فيلم “بعد الشر” بطولة الفنان علي ربيع، إيرادات، أمس، بلغت قيمتها 82,389 ألف جنيه مصري، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة: على ربيع، ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة.

ولم تتخط إيرادات فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا حاجز 76,510 جنيها بينما فيلم “ب 19” بطولة سيد رجب وناهد السباعي حقق 34,547 جنيها فقط.