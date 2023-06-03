السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. الأهلى يؤدى مرانه الأخير على استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد

مران الأهلي
مران الأهلي

يؤدي الفريق الأول بنادي الأهلي، تدريبه الأخير في السادسة من مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المُقرر لها غدًا الأحد، على استاد القاهرة الدولي.
ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء بعد اكتمال صفوفه بالعناصر الأساسية عقب انتظام الثلاثى حمدي فتحي وعلي لطفي وياسر إبراهيم.
ورفض كولر المجازفة بالدفع بأي عناصر من اللاعبيين الجدد الذين شاركوا في آخر 3 مباريات بالدوري أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا والاعتماد على القوام الرئيسي للفريق.
واستقر المدير الفني للأهلى على تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي والمكون من على لطفى في حراسة المرمي، وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وفي وسط الملعب حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو، وفي الهجوم محمود كهربا.
ويعقد كولر اجتماعا مع الجهاز المعاون قبل تدريبات الفريق المقرر لها السادسة من مساء اليوم، لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بمباراة الوداد المغربي، وتحديد النقاط التي يواجه بها المنافس غدًا.

مران الأهلي كولر الوداد المغربي ذهاب نهائي دوري ابطال محمد الشناوي

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