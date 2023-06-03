إصابة شخص في تصادم "ملاكي" مع تروسيكل بالإسماعيلية

أصيب شخص بجروح وكسور جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، على طريق الإسماعيلية بورسعيد وتحديدا أمام قرية الفردان.

تلقى اللوا محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع تروسيكل، بطريق الإسماعيلية بورسعيد و في نطاق قرية الفردان مما أسفر عن إصابة شخص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات حيث تم إسعافه وإيداعه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الجانب الآخر أصيب 4 أشخاص في حريق اندلع في مخزن مجمع الإسماعيلية الطبي.

والمصابون في الحريق، هم: عبدالقادر محمد أحمد، 26 سنة، مقيم بأبوخليفة، محمد السيد علي، 21 سنة، مقيم بأبوخليفة، أحمد محمد صديق، 24 سنة مقيم بأبوخليفة، عماد محمد صلاح، 35 سنة، إداري بالمستشفى، تم نقلهم إلى الطوارئ بالمجمع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في مخزن مجمع الإسماعيلية الطبي.

كان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ من إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي باندلاع حريق في مخزن مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وبدأ العاملون في المجمع التعامل الفوري مع الحريق ومحاولة إخماده ومنع امتداده لحين وصول رجال الحماية المدنية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق.