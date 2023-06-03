اندلاع حريق ببرج كهرباء على طريق الواحات فى 6 أكتوبر

نشب، صباح اليوم، حريق ببرج كهرباء في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن احتراق 10 من أشجار النخيل بجانب البرج، وتم محاصرة النيران وإخمادها على الفور.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بنخيل، بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن اشتعال حريق ببرج كهرباء، خاص بالضغط العالي، أدى لاندلاع حريق بـ10 من أشجار النخيل.

وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.