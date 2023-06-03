السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 15 قطعة سلاح فى حملات أمنية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة (المنشأة - العسيرات).

وأسفرت جهودها عن ضبط (15) قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 11 متهمًا.

وتمكنت الجهود من ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبِطَت خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 177 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام حملة أمنية مديرية أمن سوهاج سلاح نارى بنادق خرطوش

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