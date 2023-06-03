أكاديمية الأوقاف: التدريب النوعى التراكمى إحدى وسائلنا لرفع مستوى الأئمة

نفذت وزارة الأوقاف (281) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من (28037) إمامًا وواعظة وإداريًّا، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية من داخل مصر وخارجها، وعلى النحو التالي:

أ- الدورات الدولية

1. دورة كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م - حتى 26 يوليو 2022م، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند.

2. دورة اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة، هي: (السودان - تونس - الجزائر - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - فلسطين - جامبيا - موريتانيا - أوغندا - السنغال - بنين - النيجر - باكستان - ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

3. دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.

4. دورة أئمة تنزانيا، في الفترة من 2/ 2/ 2023م حتى 11/ 2/ 2023م، لعدد (9) أئمة من دولة تنزانيا و (9) أئمة من جمهورية مصر العربية.

5. دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الثالثة، في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م لعدد (14) من دول (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، ومن جمهورية مصر العربية.

ب- الدورات الداخلية

1. تم تخريج الدفعة الخامسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية ، وعددهم (79) إمامًا وواعظة.

2. عقد الدورة المتكاملة الدفعة السادسة من الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم (86) إمامًا وواعظة، في الفترة من 9/ 1/ 2023م حتى 30/ 6/ 2023م.

3. عقد أربع دورات متخصصة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي لعدد (319) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

4. عقد (32) دورة لـ(441) متدربًا في مجال الحاسب الآلي، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1312) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

5. عقد 5 دورات متقدمة لعدد (330) إمامًا، بأكاديمية الأوقاف الدولية.

6. عقد دورة تنمية المهارات لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد (116) معلمًا.

7. عقد (20) دورة متخصصة للأئمة والإداريين بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد (1182) إمامًا.

8. عقد (49) دورة عن بُعد (أون لاين) لعدد (2037) إمامًا.

9. عقد (56) دورة في فقه الصيام للأئمة بالمديريات الإقليمية لعدد (4517) إمامًا.

10. عقد (43) دورة في التوعية السكانية وتنظيم النسل لعدد (2220) إمامًا.

11. عقد (17) دورة بالتعاون مع الجامعات المصرية لعدد (850) إمامًا.

12. عقد (12) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والطلبة الوافدين لعدد (667) إمامًا وواعظة وطالبًا وافدًا بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

13. عقد (29) دورة في فن الخطابة وضوابط الخطبة الدينية لعدد (14536) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

14. عقد دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج 1444هــ لعدد (20) إمامًا وواعظة.

15. عقد (6) دورات في الشئون المالية والإدارية والقانونية لعدد (564) متدربًا.