27 ألف سائح يصلون مطار الغردقة اليوم

يستعد مطار الغردقة الدولي على مدار ساعات، اليوم السبت، لاستقبال 27 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك على متن 151 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية، وتعمل السلطات المختصة بالمطار على إنهاء الإجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم المطار.

وكشفت جداول تشغيل رحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم السبت، 151 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، تُقل نحو 27 ألف سائح أوروبي ينتظر وصولهم على مدار اليوم، حيث يُعد ذلك أعلى وصول يومي على مدارالأسبوع.

وجاءت السياحية الألمانية الوافدة لمدينة الغردقة ضمن أكثر الجنسيات الأوربية وصولًا، حيث تشهد الحركة السياحية انتعاشة في الإشغالات بمختلف الفنادق والمنتجعات السياحية تزامنًا مع زيادة أعداد السياحة الداخلية بها.