السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

27 ألف سائح يصلون مطار الغردقة اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستعد مطار الغردقة الدولي على مدار ساعات، اليوم السبت، لاستقبال 27 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك على متن 151 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية، وتعمل السلطات المختصة بالمطار على إنهاء الإجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم المطار.

وكشفت جداول تشغيل رحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم السبت، 151 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، تُقل نحو 27 ألف سائح أوروبي ينتظر وصولهم على مدار اليوم، حيث يُعد ذلك أعلى وصول يومي على مدارالأسبوع.

وجاءت السياحية الألمانية الوافدة لمدينة الغردقة ضمن أكثر الجنسيات الأوربية وصولًا، حيث تشهد الحركة السياحية انتعاشة في الإشغالات بمختلف الفنادق والمنتجعات السياحية تزامنًا مع زيادة أعداد السياحة الداخلية بها.

اخبار مطار الغردقة سياحة الحركة السياحية المطارات المصرية المنتجعات السياحية جنسيات مختلفة طيران دولي مطار الغردقة مطار مرسى علم

مواد متعلقة

تبدأ من 400 لـ22 ألف جنيه.. أسعار مصايف الغردقة

الأكثر قراءة

"الإسكان" تتابع العمل بـ"صناعية القاهرة الجديدة"

بدء مؤتمر "اتحاد أمل صيادلة مصر" لمناقشة رفع الحراسة وإجراء الانتخابات

اليوم.. الأهلى يؤدى مرانه الأخير على استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية فى عدد من مشروعات الإسكندرية بعد قليل

انطلاق أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية بأسيوط

وكيل تعليم مطروح يجتمع مع مديرى المراحل التعليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس