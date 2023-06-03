السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صرف 1200 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

وافق مجلس جامعة طنطا خلال انعقاده في جلسته الدورية لشهر مايو على صرف مكافأة إجادة بقيمة 1200 جنيه للعمالة المنتظمة بإدارة الجامعة وجميع الكليات والوحدات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي وأفراد الأمن الإداري والمنتدبين الموجودين على رأس العمل، وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 15 يوما بحد أقصى "800" جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل"، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، أن هذا القرار بالموافقة على صرف المكافأة يأتي تقديرًا لجهود العاملين المبذولة أثناء فترة افتتاحات العديد من المشروعات التعليمية والبحثية والعلمية والطبية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا، فضلاً عن تقدم الجامعة في العديد التصنيفات العالمية، وتحسين المكانة الريادية للجامعة، مؤكدًا أن تحقيق جودة الحياة من خلال أوجه الدعم جزء لا يتجزأ من مسئوليات الجامعة تجاه العاملين وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذه المكافأة تعد الثالثة منذ بدء شهر فبراير 2023.

صرف كوريا الجنوبية جنيه مكافاة إجادة للعاملين و15 يوم بحد

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