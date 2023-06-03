اليوم.. إعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي بمدارس الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي 2023، اليوم السبت بالمدارس.

وكان أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه، بإعلان نتائج الصف الأول الثانوي العام اليوم السبت، بينما طلاب الصف الثاني الثانوي لابناء المحافظة غدًا الأحد.

وجاء ذلك حرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس، وفي إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور.

وأشار "سلومة"، إلى أن يتم إعلان النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

كان وقد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 - 2023 "الدور الأول ".

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.