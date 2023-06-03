السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي" مائدة مستديرة بـ"الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة تحت عنوان "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي"، والتي تنظمها لجنة الإعلام ومقررها الدكتور جمال الشاعر، وذلك السادسة مساء الأحد 4 يونيو الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس.

ومن المقرر أن يدير المائدة الدكتور جمال الشاعر الإعلامي ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي: الدكتور أحمد الحفناوي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشرف مفيد "صحفي وعضو اللجنة"، الخبير الاقتصادي خالد البرماوي، الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق.

كما يُشارك في المائدة؛ الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية، المهندس مصطفى أبوجمرة العضو المنتدب لمنصة بيج براذر آناليتكس، الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور هشام عزمى أستاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة بالتعقيب والمداخلات.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الدكتور هشام عزمي المنصات الرقمية صناعة المحتوى الثقافي

الأكثر قراءة

بتكليف من الرئيس السيسى.. شكرى يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل زوجته فى النزهة

مصر تعزى الهند فى ضحايا حادث تصادم عدة قطارات بولاية "أوديشا"

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من اليوم (فيديو)

"الصحة": فحص طبى لـ295 ألفًا من المقبلين على الزواج خلال 3 أشهر

بروتوكول بين الري والبترول لتوفير احتياجات المياه لـ مجمع السولار وإنتاج الميثانول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس