غدًا.. "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي" مائدة مستديرة بـ"الأعلى للثقافة"

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة تحت عنوان "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي"، والتي تنظمها لجنة الإعلام ومقررها الدكتور جمال الشاعر، وذلك السادسة مساء الأحد 4 يونيو الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس.

ومن المقرر أن يدير المائدة الدكتور جمال الشاعر الإعلامي ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي: الدكتور أحمد الحفناوي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشرف مفيد "صحفي وعضو اللجنة"، الخبير الاقتصادي خالد البرماوي، الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق.

كما يُشارك في المائدة؛ الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية، المهندس مصطفى أبوجمرة العضو المنتدب لمنصة بيج براذر آناليتكس، الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور هشام عزمى أستاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة بالتعقيب والمداخلات.