الأنبا مرقس وليم يلتقى أعضاء ملتقى القوصية الثقافى

التقى صاحب النيافة الانبا مرقس وليم مطران القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك وفد ملتقى القوصية الثقافي بقيادة مينا ممدوح فهيم ( مينا بروف ) مؤسس الملتقى ومديره والذى حمل للمطران التهنئة بتوليه رعاية ايبارشية القوصية ( قسقام ) للاقباط الكاثوليك متمنين لنيافته خدمة مثمرة فى كرمة الله.

كما التقى صاحب النيافة الانبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك ووفد رفيع عن ادارة بنك الاسكندرية بالقوصية واسيوط والذى حمل لسيادة المطران تهنئة ادارة بنك الاسكندرية لنيافته بتوليه رعاية ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك .

وحضر اللقاء الاب يوحنا ماهر راعي كاتدرائية القلب الاقدس بالقوصية والاب داود رياض راعي كنيسة الشهيد ابادير واخته ايريني بأمشول .

الانبا مرقس وليم يلتقى ووفد مدرسة النصر الخاصة بالقوصية

كما التقى صاحب النيافة الانبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك ووفد مدرسة النصر الخاصة بالقوصية التابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية يتقدمهم دميان غالى مدير المدرسة .



خلال اللقاء تحدث المطران عن أهمية دور المدارس الكاثوليكية فى نهضة المجتمع المصري وتنويره داعياً المعلمين إلى بذل الجهد الصادق فى سبيل اداء رسالتهم السامية .

الانبا مرقس وليم يلتقى وخدمة يسوع مفرح القلوب



ومن جهته التقى صاحب النيافة الانبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك ووفد عن خدمة يسوع مفرح القلوب بالمنيا تتقدمهم الراهبة الاخت كاترين من راهبات القديس يوسف .



وقد حمل الوفد تهنئة اعضاء النشاط لنيافة الانبا مرقس بسيامته الاسقفية ودعوة الرب لنيافته لرعاية ايبارشية القوصية (قسقام) الايبارشية الجديدة فى الكنيسة القبطية الكاثوليكية متمنين للأنبا مرقس خدمة مثمة فى كرمة الرب يسوع مفرح القلوب .

الانبا مرقس يلتقى ووفد الكنائس القبطية الارثوذكسية بالقوصية



كما التقى صاحب النيافة الانبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك ووفد رفيع من اباء واراخنة الكنائس القبطية الارثوذكسية الشقيقة بالقوصيةللتهنئة بسيامته الاسقفية وتجليسه على كرسي ايبارشية قسقام .

ضم الوفد القمص هدرا وهيب والقمص يوحنا القمص شنودة والقس اغابيوس القمص بشارة والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ والكاتب السياسي جمال اسعد عضو مجلس الشعب السابق ورجل الاعمال روميل صداق وعدد من خدام الكنائس .