السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات التحريرية

طلاب
طلاب

يواصل ما يقرب من 760 ألف طالب وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) التحريرية، للعام الدراسي الجاري 2022/ 2023، بالإضافة إلى 1788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في 2550 لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة 16/6/2023.

وصرّح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية.

كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

التليفون المحمول التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى التربية والتعليم الدبلومات الفني التكنولوجيا التطبيقية اللغة العربية والتربية الدينية

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