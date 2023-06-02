الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشاهد".. سامح عاشور: أخبرت أعضاء "تمرد" بدستورية الاستمارة

سامح عاشور
سامح عاشور

أدلى سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، بشهادته عن المرحلة الخطيرة التي مرت بها البلاد في أعقاب أحداث يناير 2011 والإعلان الدستوري المكمل الصادر عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال "عاشور" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة:"مع كل انعقاد لجبهة الإنقاذ كان يتم اختيار رئيس للاجتماع ومتحدث رسمي، ولكننا فوجئنا بدعوة الدكتور البرادعي للحضور ولم نرفض تلك الدعوة حتى لا نعطي لأحد الفرصة لتقسيم الجبهة".

وأكد أن حركة تمرد تواصلت معه واجتمع بأعضائها في مكتبه وذلك للتنسيق فيما يخص الإطار القانوني لحملة، وعلق : أخبرت الحضور أن تمرد حقي شرعي والاستماره قانونية ودستورية".

وأشار إلى أنه يمكن اسقاط رئيس الجمهورية بنظام دستوري اذا استحال ولابد أن يكون هناك وسيلة أخري وهي الوسيلة الشعبية المباشرة.

وتابع: “الكثيرون حاولوا التشكيك في الشباب ودوافعهم، ولكن أنا كنت شاهد علي ميلاد الفكرة بتلقائية طبيعة من هذه الشباب”.

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