موقف محرج لتوتا مراد فى أول يوم لها بقناة cbc سفرة

استضافت الإعلامية منى الشاذلي من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، نجوم قناة "cbc سفرة"، في إطار احتفالات القناة بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وحل كل من الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وغادة التلي وعماد الخشت ونرمين هنو وغادة جميل وهشام السيد وساندرا مكاري ونورا السادات وعمر إسماعيل وتوتا مراد، خلال هذا اللقاء على قناة cbc.

وتساءلت الإعلامية منى الشاذلي عن المواقف الغريبة التي تعرض لها شيفات cbc سفرة.

وقالت الشيف توتا مراد، إنها تعرضت لمواقف في غاية الغرابة، حيث أنه في أول يوم لها على الهواء تم تصوير أول مشهد لها، ومن ثم أخذنا فاصل، لم تكن قد حفظت أماكن الأشياء بشكل جيد، وكانت الغلاية موجودة بالأسفل، والسلك يظهر منه بعض الأجزاء، وكانت مشغلة لتر ونصف مياه تغلي، ولسوء حظها تخبطت في سلك الغلاي فسقطت المياه المغلية كلها على الأرض، ولم تكن تستطيع أن تأخذ فاصل مرة أخرى لأنها بالفعل كانت قد أخذت فاصل، لكنها أكملت الفقرة كاملة، وعندما انتهى جاء الفريق حتى يحملوا الأطباق والأواني ففوجئوا بمياه كثيرة في الأرض وهي تقف بالشراب، وكانت قدمها قد التهبت لأنها كانت تقف بالشراب على المياه المغلية، معقبة:"قالولي ما أخدتيش فاصل ليه، وأنا كان ده أول يوم ليا تصوير في القناة وكنت محرجة، وكنت طول اليوم ماشية بالشراب".