الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عاشور لـ"الشاهد": جبهة الإنقاذ تعرضت لاختراق إخواني خلال الانتخابات البرلمانية

سامح عاشور
سامح عاشور

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن شهادته بشأن ثورة يناير 2011 والإعلان الدستوري المكمل الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن جبهة الإنقاذ تم تأسيسها في 2011 وتم إعادة إحيائها في 2012 بعد الإعلان الدستوري الذي استفز الناس.

وأضاف أن جبهة الإنقاذ عادت بدون الإخوان، متابعاً:" الجميع بدأ يدعو لمواجهة الإعلان الدستوري، وكانت أول معركة هي التصويت علي الدستور، والتصميم علي عدم المشاركة في لجنة الدستور وعدم مسايره الإخوان فيما يريدونه".

وأوضح أن جبهة الإنقاذ تعرضت للاختراق عندما ظهرت التحالفات الانتخابية مع جماعة الإخوان الإرهابية، وتم استقطابهم الذين شاركوا في قوائم الانتخابات الذي تركتها جماعه الإخوان.

مواد متعلقة

السيسى: "واجهنا تحديات جسيمة لحماية مصر من الضياع"

ضياء رشوان: انعقاد الحوار الوطنى هزيمة جديدة تلقتها الجماعة الإرهابية

ضياء رشوان: قانون "الأعلى للتعليم" يمس 28 مليون طالب

ضياء رشوان: 2000 مشارك بمناقشات 24 جلسة للحوار الوطنى

6 طلاب يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة "أيسف" العالمية

مصطفى بكرى يشيد بمبادرة "كلنا واحد": تخفف الأعباء عن المواطنين

"الأرصاد" تعلن موعد تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة

10 سنوات علي 30 يونيو.. تبني رئاسي مستمر لدعم تمكين الكفاءات الشبابية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

صدمة قوية.. الشناوي خارج معسكر الأهلي قبل مواجهة الوداد

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

"الحلم بقى واقع".. رحلة أسرة من الدويقة للأسمرات: كيف تغيرت حياتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ماذا القصة؟

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس