سامح عاشور لـ"الشاهد": جبهة الإنقاذ تعرضت لاختراق إخواني خلال الانتخابات البرلمانية

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن شهادته بشأن ثورة يناير 2011 والإعلان الدستوري المكمل الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن جبهة الإنقاذ تم تأسيسها في 2011 وتم إعادة إحيائها في 2012 بعد الإعلان الدستوري الذي استفز الناس.

وأضاف أن جبهة الإنقاذ عادت بدون الإخوان، متابعاً:" الجميع بدأ يدعو لمواجهة الإعلان الدستوري، وكانت أول معركة هي التصويت علي الدستور، والتصميم علي عدم المشاركة في لجنة الدستور وعدم مسايره الإخوان فيما يريدونه".

وأوضح أن جبهة الإنقاذ تعرضت للاختراق عندما ظهرت التحالفات الانتخابية مع جماعة الإخوان الإرهابية، وتم استقطابهم الذين شاركوا في قوائم الانتخابات الذي تركتها جماعه الإخوان.