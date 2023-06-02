الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل مران الأهلى استعدادًا للوداد المغربى فى نهائى أبطال إفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانطلق مران الفريق بأداء مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأدى اللاعبون فقرات فنية متنوعة، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع للمباراة.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي، مرانه الرئيسي في السادسة من مساء غد السبت باستاد القاهرة، وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من أحداث المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الاهلى مران الأهلي الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا

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