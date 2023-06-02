مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني يطالب بتشريع جديد لإقرار الضريبة الموحدة

طالب الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بإجراء تعديلات تشريعية بشأن الضرائب.

وقال إنه رغم أن مصر أقل دول العالم في الضرائب على الأرباح فهي 22.5 % وتصل في دول العالم لـ٣٥%، وفي أوروبا تصل إلى 40%، إلا أن إجمالي ما تتحصل عليه الدولة من الضرائب يصل لـ44% من الربح لأن هناك ضريبة قيمة مضافة على الخامات ثم ضريبة قيمة مضافة على المنتج، ثم ضريبة عقارية على المصنع، وضريبة دخل وربح وتنمية موارد دولة ليصل عدد الضرائب إلى 16 ضريبة، وكل هذا يتطلب أن يكون هناك تعديل تشريعي يوحد هذه الضرائب في ضريبة موحدة تكون تصاعدية على الربح.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم تحصل ضريبة من مشروع خاسر إلا أن ذلك يحدث في مصر.

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريحات لـ"الدستور" أن الحوار الوطني سيعمل على مناقشة القضايا بطرق علمية وموضوعية حيث تمت الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية، ومؤسسات دولية في قياس الرأى وطريقة التحليل ووضع الاستراتيجيات، وذلك لوضع يد الدولة على نقاط الخلل.