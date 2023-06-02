الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

9 قتلى فى هجوم شرق الكونغو الديمقراطية

داعش
داعش

قتل تسعة مدنيين على الأقل في إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم جديد نسب إلى متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعين لتنظيم داعش، حسبما أعلنت مصادر محلية الجمعة.
وقال مقياس الأمن في كيفو، وهي شبكة من المراقبين في شرق البلاد، إن العديد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد هذا الهجوم والذي أدى إلى وقوع إصابة بالغة.
وحسب المجموعة فإنه "يشتبه" في وقوف القوات الديمقراطية المتحالفة وراء الهجوم.
وقال دلفين مالكي نائب رئيس منظمة مجتمع مدني محلية إن هذا التوغل للمتمردين وقع في قرية موسيا كانياموتسوتسا في منطقة بيني.
وأكد حصيلة القتلى، موضحا أنه إضافة إلى احتجاز رهائن، قام المهاجمون بالاستيلاء على "مواش ومعدات".
وأضاف "ندين عمليات القتل الدائمة هذه ونطالب بأمن سكاننا"، مشيرا إلى أن قوات الأمن لم تتصرف في الوقت المناسب.
و"القوات الديمقراطية المتحالفة" تنظيم مسلّح نواته متمرّدون أتوا في 1995 من أوغندا المجاورة، إلى اقليم شمال كيفو حيث اتهموا بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين.
وبايعت هذه القوات في 2019 تنظيم داعش الذي يقدمها على انها فرعه في وسط إفريقيا.

شمال كيفو الكونغو الديموقراطية الكونغو داعش القوات الديموقراطية

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