الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات من خروج الشعب بالملايين في 30 يونيو لإنهاء حكم الإخوان

خروج الشعب بالملايين
خروج الشعب بالملايين في 30 يونيو

مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، عرضت فضائية "dmc"، لقطات من خروج الشعب المصري كالسيل الجارف في كل الميادين بمختلف محافظات الجمهورية لإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ويوثق الفيديو لحظة خروج ملايين المصريين إلى الشوارع يطالبون برحيل الإخوان والمرشد، وتعلو أصواتهم بهتافات "قول متخافشي المرشد لازم يمشي".

ومع هتاف "المرشد لازم يمشي"، ارتفع هتاف آخر يطالب وزير الدفاع أنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بالنزول ودعم اختيارات الشعب، وكان الهتاف حينها "انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي".

30 يونيو الذكرى العاشرة لـ30 يونيو الشعب ينهي حكم الإخوان الإخوان انهاء حكم الاخوان

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