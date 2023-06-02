"من إنسان لإنسان".. "حياة كريمة" تبدأ مبادرتها لإسعاد المحتاجين فى عيد الأضحى

تسعى مؤسسة حياة كريمة تحت شعار "من إنسان لإنسان"، إلى توفير اللحوم للأسر الأكثر احتياجًا خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإعلان عن شراء صك الأضحية من خلال البنوك على حساب رقم 45004500، أو عن طريق فوري.

وجاء الفيديو: "في مصر العيد الكبير يعني لحمة، وكل واحد فينا بيعملها بطريقته، يعني عندك اللي بيشويها، فيه اللي بيسلقها، وغيره بيشوحها، وفيه اللي مبيحبهاش براحته، بس عماد بيحبها طاجن من مامته، وماما حبتها من ماما.. في الصعيد مزاجهم المرقة، وفي الشارع بتتاكل شاورما، ملوك السمك يعزوا الفتة، والمندي عندنا بس مش من عندنا، وعم ربيع بيأكلها في سندوتش، بس إبراهيم مثلًا ميقدرش يوفرها، نادية بتطبخها مرة كل فترة، وأم محمد ومحمد عندهم حاجات أهم".

الشراء من الموقع الرسمي للمؤسسة

"عشان كده لو بتحب اللحمة، أو مبتحبهاش، ممكن تفرح بيها غيرك، شاركنا نوصل لأكبر عدد من الأسر المحتاجة عشان نفرحهم بالعيد، اشتري الصك البلدي من مزارع مؤسسة حياة كريمة عشان تضمن أن الخير يوصل لكل المحافظات، ويمكن الشراء من الموقع الرسمي للمؤسسة أو عن طريق البنوك أو فوري".