وزير الخارجية الأمريكي: الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي، لافتا إلى أن موسكو ستعاني من التداعيات.

جاءت تصريحات بلينكن خلال كلمة له بمدينة هلسنكي الفنلندية، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز.

- الرئيس الروسي انتقل إلى سياسة الرعب والتخويف وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم

وتابع وزير الخارجية الأمريكي "حاولنا منع حصول حرب أوكرانيا دون جدوى، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقل إلى سياسة الرعب والتخويف وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، مؤكدا أن موسكو عملت على دعم أوكرانيا وتعزيز دول الناتو بعد اندلاع الحرب.

وأكد "بلينكن" أن واشنطن متمسكة بحماية كل شبر من أراضي دول الناتو، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فشل بإضعاف هذا الحلف.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي علي أن الناتو يعمل على تعزيز الدفاع والأمن، مشيرا إلي أن باب التحالف سيبقى مفتوحا للشركاء الجدد.

وأضاف بلينكن أن واشنطن فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وهذه الأخيرة هي أضعف اليوم مما كانت عليه قبل حربها على أوكرانيا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي علي أن بلاده تعمل لإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا