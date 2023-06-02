الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

20 مليون جنيه لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

حصلت جامعة القاهرة، على تمويل من أحد البنوك بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الشكر إلى مجلس إدارة البنك، على دعمه الكبير لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يعكس التعاون بين جامعة القاهرة والبنك الأهلي في تأدية المسؤولية المجتمعية لكل منهما، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بالمستشفى.

- جامعة القاهرة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تطوير المستشفيات الجامعية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، موضحًا معالم النهوض بمستشفى الفرنساوى والتي تتمثل في إعادة هيكلته وتغطية احتياجاته لرفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى وتطويره على مراحل، وتغطية احتياجات المستشفى من بنية تحتية وأجهزة ومستلزمات طبية وخدمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة وضعت في وقت سابق خطة شاملة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي على مرحلتين، المرحلة الأولى قصيرة الأجل بهدف رفع كفاءة وحدات ومعامل المستشفى، وحوكمة نظم إدارته المالية والإدارية، والمرحلة الأخرى لتحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

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