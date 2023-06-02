جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طالبة داخل منزل بالمنيا

تبذل أجهزة الأمن المزيد من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لطالبة داخل منزلها، بإحدى قرى مركز المنيا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطالبة مقيمة بإحدى قرى مركز المنيا، وبالفحص أفادت التحريات الأولية وجود حبل معلق فى غرفة المنزل.

انتقل فريق الشرطة والإسعاف والنيابة العامة إلى موقع البلاغ وقامت النيابة بمعاينة الواقعة، وقررت نقل الجثمان إلى مستشفى المنيا المركزي؛ لإعداد تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب التشريح.

وكلفت النيابة العامة، البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.