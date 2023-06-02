استطلاع: مخاوف بين رجال الأعمال والمدراء الماليين بالشركات الأمريكية بسبب التضخم والركود

كشف استطلاع رأي أمريكي عن حالة من التشاؤم، إزاء آفاق الاقتصاد الأمريكي بين رجال الأعمال والمدراء الماليين والمراقبين في الشركات الأمريكية، بسبب مخاوف بشأن التضخم والركود.

واستطلع مسح أجراه كل من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) والمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين (CIMA) اللتان تشكلان رابطة المحاسبين المهنيين المعتمدين في البلاد، آراء الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين والمراقبين وغيرهم من المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشركات الأمريكية الذين يشغلون مناصب إدارية تنفيذية رفيعة، بشأن توقعاتهم الاقتصادية، وأعرب الأغلبية عن تشاؤمهم بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة.

- 56 ٪ من رجال الأعمال الأمريكيين متشائمون بشأن اقتصاد بلادهم

ووفقا لما نقله موقع CPA الأمريكي، أعرب 14٪ فقط من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بآفاق الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، بانخفاض عن 23٪ بشأن توقعاتهم للربع الأخير من العام الماضي، وزاد أولئك الذين يعبرون عن تشاؤم من 44٪ إلى 56٪

قال توم هود ، نائب الرئيس التنفيذي لمشاركة الأعمال والنمو في AICPA & CIMA، "هناك الكثير من الضجيج في النظام في الوقت الحالي - التضخم ، ارتفاع تكاليف الاقتراض، مخاوف الركود، القلق بشأن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة".

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لمشاركة الأعمال والنمو في AICPA & CIMA، "بدأنا نرى الشركات تتراجع عن التوظيف، وتتخذ في الأساس موقف الانتظار والترقب حتى تصبح الظروف الاقتصادية أكثر وضوحًا."

وقال حوالي 43٪ من رجال الأعمال إن شركاتهم لديها عدد قليل جدًا من الموظفين، في حين أعرب 17٪ منهم عن ترددهم في التوظيف بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي ، بزيادة ستة في المائة عن توقعات الربع الماضي.

- تراجع خطط التوسع الوظيفي من 52٪ إلى 43٪

وبحسب النتائج الرئيسية للاستطلاع، تراجعت خطط التوسع الوظيفي من 52٪ إلى 43٪ ، وزاد أولئك الذين يتوقعون أن تنكمش أعمالهم من 20٪ إلى 31٪ ، وهي نسبة أعلى من الفترات السابقة بخلاف تلك التي تأثرت بالوباء؛ إذ أصبح رجال الأعمال أكثر تشاؤما بشأن آفاق شركاتهم خلال الـ 12 شهرًا القادمة (35٪ مقابل 47٪ في الربع الأخير).

ظل التضخم هو مصدر القلق الأول للقائمين على المسح ، يليه الظروف الاقتصادية المحلية بالاضافة الى المخاوف بشأن تكاليف الموظفين ومخاوف السيولة.

وقال 68% من رجال الأعمال التنفيذيين إن شركاتهم لم تشهد معايير إقراض أكثر صرامة مؤخرًا ، بصرف النظر عن أسعار الفائدة المرتفعة، وقال 12% منهم إنهم يرون زيادة في الطلب على الضمانات ، بينما قال 6% إن لديهم قروضًا أصغر وافقوا على ما سعوا إليه في البداية.