إعلامية: تطوير الطرق انعكس على كل شيء في حياتنا

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن تطور الطرق في مصر بعد ثورة 30 يونيو انعكس على كل شيء في حياتنا.

وأضافت الحسيني، خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر مرت بمراحل كثيرة، متابعة: "كنت استغرق وقتًا طويلًا عند الذهاب من مكانٍ لآخر، لكن هذا الوضع تغير كليًا، ولكي تذهب من أقصى الشمال إلى الجنوب في القاهرة الكبرى قد تستغرق 45 دقيقة على الأكثر، الطرق نموذجية ولا توجد معوقات للسير".

كما أكدت أن مشروعات النقل لم تقتصر على الطرق فقط، ولكن هناك تطويرًا كبيرًا، حدث في قطاع السكك الحديدية، حيث تم تطوير العربات وتوريد جرارات جديدة وتطوير المحطات والمزلقانات وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف وتحديث كل خطوط المترو.

وتابعت: "التطوير في الطرق انعكس على كل شيء في حياتنا، حيث تم تسهيل حركة المرور والتنقل سواء في الطرق الرئيسية أو من خلال المحاور الجديدة التي تربط بين المحافظات والأقاليم، كما أن الحوادث قلت كثيرًا، وأصبح لدينا بنية تحتية مهمة للاستثمار؛ لأن جودة الطرق والبنية التحتية من أهم وسائل جذب الاستثمار والتنمية".