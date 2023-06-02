الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامية: تطوير الطرق انعكس على كل شيء في حياتنا

الإعلامية بسنت الحسيني
الإعلامية بسنت الحسيني

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن تطور الطرق في مصر بعد ثورة 30 يونيو انعكس على كل شيء في حياتنا.

وأضافت الحسيني، خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر مرت بمراحل كثيرة، متابعة: "كنت استغرق وقتًا طويلًا عند الذهاب من مكانٍ لآخر، لكن هذا الوضع تغير كليًا، ولكي تذهب من أقصى الشمال إلى الجنوب في القاهرة الكبرى قد تستغرق 45 دقيقة على الأكثر، الطرق نموذجية ولا توجد معوقات للسير".

كما أكدت أن مشروعات النقل لم تقتصر على الطرق فقط، ولكن هناك تطويرًا كبيرًا، حدث في قطاع السكك الحديدية، حيث تم تطوير العربات وتوريد جرارات جديدة وتطوير المحطات والمزلقانات وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف وتحديث كل خطوط المترو.

وتابعت: "التطوير في الطرق انعكس على كل شيء في حياتنا، حيث تم تسهيل حركة المرور والتنقل سواء في الطرق الرئيسية أو من خلال المحاور الجديدة التي تربط بين المحافظات والأقاليم، كما أن الحوادث قلت كثيرًا، وأصبح لدينا بنية تحتية مهمة للاستثمار؛ لأن جودة الطرق والبنية التحتية من أهم وسائل جذب الاستثمار والتنمية".

تطور الطرق تطور الطرق في مصر ثورة 30 يونيو الإعلامية بسنت الحسيني برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر مشروعات النقل مشروعات النقل في مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

المحاكمات في أسبوع.. تأجيل محاكمة 111 متهمًا بقضية "طلائع حسم" والإفراج عن شيرى هانم وزمردة

وزير البترول يسلم الرخصة الثانية لتموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية

وزارة العمل فى أسبوع.. اسم ومبنى جديدان و3687 فرصة عمل

تشافى يحدد ملامح الميركاتو الصيفى فى برشلونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس