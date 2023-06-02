تامر حسنى ينهى تصوير "تاج" قريبًا استعدادًا لعرضه

ينتظر الفنان تامر حسني الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه الجديد «تاج» الذي يتبقى له أيام قليلة، ويصبح جاهزًا للعرض بموسم عيد الأضحى المبارك، لينافس عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المتنوعة بين الكوميديا والأكشن.

وعلمت "الدستور" أن تامر حسني يعمل على إنهاء أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالمشاهد المصورة بصحبة المخرجة سارة وفيق، حيث يحتوي العمل على العديد من مشاهد الجرافيك، ومن المنتظر أن يُعرض في أكثر من 80 دار عرض سينمائية داخل مصر وعدد كبير من القاعات بخارجها في العالم العربي وأمريكا وأوروبا.

وأشار مدير إنتاج الفيلم رامي عجلان، لـ"الدستور"، إلى أن العمل يتبقى له أيام قليلة وينتهي من أعمال المونتاج، وبعدها يصبح جاهزا للعرض.

وقال إن العمل تدور قصته في إطار من الفانتازيا الكوميدية، وعدد من مشاهد الأكشن بشكل حديث ومتنوع للغاية، سينال إعجاب المشاهدين.

فيلم "تاج" من إنتاج سلسلة "السوبر هيروز" في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما "تاج" و"هارون"، ويمرّان بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد، والعديد من النجوم.