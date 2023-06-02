الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة.. اليوم

مياه الشرب بالقاهرة
مياه الشرب بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "المرج الغربية ومتفرعاتها - المرج الشرقية ومتفرعاتها - المرج الجديدة ومتفرعاتها - مدينة الخصوص - عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها - شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج"، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 2/6/2023، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 3/6/2023.

كما أرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لأعمال تعديل مسار خط المياه قطر ۱۰۰۰مم بمدينة الخصوص لتنفيذ أحد المشاريع.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المُشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

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