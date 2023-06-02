مخازن الذخيرة الأوروبية تشكو "الفراغ".. دعوات لزيادة الإنتاج

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، دول الحلف إلى رفع وتيرة إنتاج الذخيرة، بسبب استنزاف مخزوناتها.

جاءت تصريحات "ستولتنبرج" خلال لقاءٍ مع وكالة "بلومبرج" حول الحاجة إلى زيادة إنتاج الذخيرة.

وقال الأمين العام للناتو، إنه يجب بذل المزيد من الجهد في جميع أنحاء التحالف بجانب توقيع العقود مع شركات الدفاع، لأن الصناعة حينها ستكون جاهزة للاستثمار وزيادة الإنتاج، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" عن الوكالة.

كما دعا "ستولتنبرج" ممثلين عن صناعات الدفاع للانضمام إلى اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل في يونيو الجاري لتسهيل التعاقد.

وأشار الأمين العام للناتو إلى أنه خلال المرحلة الحالية، استنفد الحلفاء الإمدادات، ليكونوا قادرين على دعم أوكرانيا، وهذا ليس مسارًَا غير مستدام، متابعًا: "لهذا فنحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج من أجل تلبية هذه الأهداف الجديدة والأكثر طموحًا".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن خسائر قوات كييف، عن شملت نحو 660 جنديًا وطائرة "سو-25" و17 طائرة مُسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى.