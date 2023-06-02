الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق هائل في شونة كتان بالغربية

إخماد حريق
إخماد حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية صباح اليوم الجمعة على حريق هائل نشب في شونة كتان مخزن بها كتان على مساحة 11 فداناً بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما قضت النيران على كمية كبيرة من الكتان وقدرت الخسائر في المعاينة المبدئية بالملايين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى باندلاع حريق هائل في شونة كتان بقرية شبراملس وتصاعد ألسنة النيران وامتداد النيران إلى المنطقة المحيطة بمحل الحريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لمكان الحريق و17 لودر كبير للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنطقة المحيطة بمحل الحريق.

واكتشف أن الحريق في شونة كتان كبيرة داخلها أطنان من الكتان حيث قضت النيران كمية كبيرة من الكتان ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنطقة المحيطة بمحل الحريق وجارٍ الانتهاء من عمليات التبريد خشية تجدد النيران تزامنا مع حركة الرياح وتقلبات الطقس المناخية التي تشهدها محافظة الغربية.

قوات الحماية المدنية حريق هائل شونة كتان مساحة 11 فدان مركز زفتى محافظة الغربية مأمور مركز زفتى

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