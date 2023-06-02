الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعيد سلام: غزو الروس لأوكرانيا أدى لتسريع انضمامها للناتو

أوكرانيا
أوكرانيا

قال سعيد سلام، مدير مركز فيجين للدراسات، إن أوكرانيا أصبحت ضمن الناتو عسكريًا ولكن سياسيًا لم تنضم، وذلك لأن جميع أسلحتها التي تقاتل بها للدول الغربية، بالإضافة للأسلحة السويدية والفنلدية.

وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع بأوكرانيا منذ عام ونصف كان يمنعها من دخول الناتو، بسبب البند الخامس من اتفاقية الناتو الذي يمنع الدول التي لديها خلافات على حدودها، ولكن غزو الروس لأوكرانيا أدى لتسريع انضمامها  للناتو وزيادة عسكريتها وتحولها للنموذج الغربي وكذلك انضمامها للاتحاد الأوروبي.

لم تصل طائرات f16 لأوكرانيا

وأكد أنه حتى الآن لم تصل أي طائرات f 16  لأوكرانيا، لأنه لا يوجد طيارين أوكران يستطيعون الطيران بها، أما عن الحديث عن التدريب فهو في الدول الأوروبية والولايات المتحدة بدأت تدريب الطيارين الأوكران عليها. 

وتابع، أن روسيا تحاول تغيير حدود الدول بالقوة والاتحاد الأوروبي لا يريدون العودة لما حدث سابقًا من الحروب وتسعى الدول الأوربية لايقاف هذه الحرب حتى لا تتحول لحرب عالمية نووية.

سعيد سلام أوكرانيا الناتو تسريع انضمامها وزيادة عسكريتها تحولها للنموذج الغربي طائرات F16

مواد متعلقة

البابا فرنسيس يبحث مع الرئيس البرازيلي جهود السلام في أوكرانيا

زيلينسكى: الشكوك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعرّض أوروبا للخطر

البرلمان الأوروبى يصادق على خطة بمليار يورو لتمويل مشتريات أوكرانيا من الذخيرة

فرنسا تطالب بحصول أوكرانيا على عضوية "الناتو" فى أسرع وقت

قبل ضمها.. ماكرون يدعو "الناتو" لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية موثوقة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

المستندات المطلوبة وشروط التقديم على رياض الأطفال 2023-2024 الأزهري

الزمالك يبحث عن حارس بديل بعد تهديد عواد بالرحيل

تراجع سعر الدولار العالمى يقفز بأسعار النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية