سعيد سلام: غزو الروس لأوكرانيا أدى لتسريع انضمامها للناتو

قال سعيد سلام، مدير مركز فيجين للدراسات، إن أوكرانيا أصبحت ضمن الناتو عسكريًا ولكن سياسيًا لم تنضم، وذلك لأن جميع أسلحتها التي تقاتل بها للدول الغربية، بالإضافة للأسلحة السويدية والفنلدية.

وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع بأوكرانيا منذ عام ونصف كان يمنعها من دخول الناتو، بسبب البند الخامس من اتفاقية الناتو الذي يمنع الدول التي لديها خلافات على حدودها، ولكن غزو الروس لأوكرانيا أدى لتسريع انضمامها للناتو وزيادة عسكريتها وتحولها للنموذج الغربي وكذلك انضمامها للاتحاد الأوروبي.

لم تصل طائرات f16 لأوكرانيا

وأكد أنه حتى الآن لم تصل أي طائرات f 16 لأوكرانيا، لأنه لا يوجد طيارين أوكران يستطيعون الطيران بها، أما عن الحديث عن التدريب فهو في الدول الأوروبية والولايات المتحدة بدأت تدريب الطيارين الأوكران عليها.

وتابع، أن روسيا تحاول تغيير حدود الدول بالقوة والاتحاد الأوروبي لا يريدون العودة لما حدث سابقًا من الحروب وتسعى الدول الأوربية لايقاف هذه الحرب حتى لا تتحول لحرب عالمية نووية.