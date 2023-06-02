تراجع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

تراجع سعر الذهب عيار 21 –أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 2340 جنيهًا للبيع، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب العالمي، فارتفعت عقود الذهب بـ 0.66% إلى 1994.95 دولارًا، فيما ترتفع عقود الذهب الفورية بـ 0.76% إلى 1977.32 دولارًا.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023.

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24 : بيع 2,674 جنيه، وللشراء 2,697 جنيه.

الذهب عيار 22: بيع 2,451 جنيه ، وللشراء 2,472 جنيه.

الدهب عيار 21 : بيع 2,340 جنيه ، وللشراء 2,360 جنيه.

الدهب عيار 18 : بيع 2,006 جنيه ، وللشراء 2,023 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1,560 جنيه ، وللشراء 1,573 جنيه .

الذهب عيار 12: بيع 1,337 جنيه ، وللشراء 1,349 جنيه .

الاونصة: بيع 83,170 جنيه ، وللشراء 83,881 جنيه .

الجنيه الذهب: بيع 18,720 جنيه ، وللشراء 18,880 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 2,674,286 جنيه ، والشراء 2,697,143 جنيه .

سعر الجنيه الدهب و السبائك

سبيكه بامب سويسري 999.9: 291285 جنيهًاز

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرامات عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB: 29270 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC أونصة 31.10 جرام: 90890 جنيهًا.

سبيكة بى تى سي 50 جرامًا: 145910 جنيهات

ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 5130 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB: 10255 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركه لازوردى: 20675 جنيهًا.