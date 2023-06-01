متحدث الزراعة: طرح لحوم عيد الأضحى بسعر 225 جنيهًا للكيلو

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن جهود الوزارة في التعامل مع ارتفاع أسعار اللحوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة منافذها ونقاط البيع عبر جميع محافظات الجمهورية؛ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الوزارة توفر لحوم الأضاحي الحية والمذبوحة، ويتم البيع عبر 243 منفذا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المعارض التي كانت آخرها خير مزارعنا لأهالينا، بينما تبدأ أسعار اللحوم البلدي من سعر 225 جنيها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري، و20 ألف رأس من الأغنام، مما ساهم في توافر اللحوم في جميع الأسواق وحافظ على استقرار الأسعار.