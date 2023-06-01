أستاذ علاقات دولية يكشف سر صراع الناتو وأمريكا على وسط آسيا

قال عبدالمسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاتحاد الأوروبي تحرك لوسط آسيا، للبحث عن بديل للشريك الاقتصادي الأهم والذي خسرته أوروبا وهو روسيا، خاصة أن هذه المنطقة مصدر للطاقة والمواد الأولية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السبب الآخر سياسي وهو أن الناتو وبتنسيق مع أمريكا يريدون سحب هذه المنطقة من تحت يد الروس والصين ولذا نجد أن هناك تصارعا عليها.

وتابع أن اليوم قد فات الوقت على الأوروبيين لكي يكونوا شركاء حقيقيين لأن العالم تغير على مستوى مقاييس القوى السياسية والاقتصادية ومحور العالم وهو في رحلة الذهاب ناحية الشرق.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يعاني اقتصاديًا، ودول وسط آسيا تعرف أهميتها ومكانتها وهي لن تستطيع رفع المظلة الروسية والصينية عنها.