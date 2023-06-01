الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية يكشف سر صراع الناتو وأمريكا على وسط آسيا

الناتو
الناتو

قال عبدالمسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاتحاد الأوروبي تحرك لوسط آسيا، للبحث عن بديل للشريك الاقتصادي الأهم والذي خسرته أوروبا وهو روسيا، خاصة أن هذه المنطقة مصدر للطاقة والمواد الأولية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السبب الآخر سياسي وهو أن الناتو وبتنسيق مع أمريكا يريدون سحب هذه المنطقة من تحت يد الروس والصين ولذا نجد أن هناك تصارعا عليها.

وتابع أن اليوم قد فات الوقت على الأوروبيين لكي يكونوا شركاء حقيقيين لأن العالم تغير على مستوى مقاييس القوى السياسية والاقتصادية ومحور العالم وهو في رحلة الذهاب ناحية الشرق. 

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يعاني اقتصاديًا، ودول وسط آسيا تعرف أهميتها ومكانتها وهي لن تستطيع رفع المظلة الروسية والصينية عنها.

أستاذ العلاقات الدولية الناتو أمريكا وسط آسيا الاتحاد الأوروبي المظلة الروسية

مواد متعلقة

لمواجهة واشنطن.. خطة روسيا لدعم وجودها العسكرى فى جنوب شرق آسيا

لمواجهة نفوذ الصين وروسيا.. قمة جديدة بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي

قمة تحمل أهمية استراتيجية.. الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى اليوم

التغير المناخي يزيد احتمال حدوث موجات حر في آسيا بثلاثين مرة

"الطريقة العزمية" تعقد بروتوكول تعاون مع "صوفية وأشراف وسط آسيا" (صور)

بلينكن يزور دول وسط آسيا لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات الغربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ذاكرة المكان

أول تحرك من محافظة القاهرة بعد سقوط يافطة كوبرى أكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية