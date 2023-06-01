الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الغضبان": الرئيس السيسى كانت نظرته صائبة فى تطوير شرق بورسعيد

الغضبان
الغضبان

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم إحداث تطوير وتوسع ملحوظ في مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات بالمحافظة منذ وضع حجر أساس المرحلة الأولى من هذا الصرح.

مصانع الضفائر الكهربائية

وأكد الغضبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن هذه الضفائر الكهربائية بمثابة الشريان الذي يغذي جميع أجزاء السيارة من البطارية.

وأضاف في حديثه، أن هناك إقبالا شديدا من قبل الشباب البورسعيدي للعمل في هذا المصنع، فضلاً عن أنه تم وضع حجر الأساس لهذا الكيان الصناعي المصري العظيم في العاشر من رمضان، لتعزيز فرص الاستثمار نتيجة الثقة في الاقتصاد والقيادة المصرية.

نظرة القيادة الصائبة 

واستطرد: "الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له نظرة صائبة في تطوير موانئ بورسعيد في منطقة الشرق، حيث شارك هذا التطوير في زيادة الدخل القومي المصري".

وذكر أنه يوجد أكثر من 8 آلاف عامل من أبناء بورسعيد، والمحافظات المجاورة يعملون في مجموعة مصانع الضفائر الكهربائية، وهذه عمالة ثابتة ومنتظمة.

 

عادل الغضبان محافظ بورسعيد مصانع الضفائر الكهربائية اي تي سي مصر جديدة

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