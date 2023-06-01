انطلاق حفل تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية

انطلق، مساء الخميس، حفل المجلس القومي للمرأة لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضاياها خلال رمضان 2023، بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.

وقالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تشهد عصرا ذهبيا لها، وذلك نابع من إيمان القيادة السياسية بذلك نحو تمكين المرأة في مجالات شتي، مؤكدة أن الأعمال الدرامية هي إحدي المؤسسات التي تعمل على تأثير نقلة نوعية نحو نشر قضايا للمرأة ووعي المرأة بحقوقها فهو أهم مكتسب للمجلس القومي وهو توعية المرأة.

أضافت مايا في كلمتها إنه لأول مرة يقوم المجلس بتكريم دراما رمضان، وكان في السابق يقوم برصد الدراما، لكن العام الحالي كان مختلف من دراما أبرزت بطولة نسائية ومناقشة قضايا المرأة المختلفة.

وقدمت مايا التحية والتقدير لكل منتج فني ومخرج ساهم في تسليط الضوء علي قضايا المجتمع، متقدمة بالتحية لشركة المتحدة لاسهامتها وتركيز علي قضايا المجتمع ومعالجتها، مشيدة بمسلسل تحت الوصاية، ومعالجته للدراما، وضرورة تغيير قانون الوصاية، وكذلك مسلسل ستهم.

وشارك في الاحتفالية الفنان عصام السقا، والطفل عمر الشريف بطل مسلسل "تحت الوصايا"، والفنانة مني زكي، والفنانة دنيا سمير غانم، ونيللي كريم، والفنانة روجينا، والمنتج هشام سليمان ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة المتحدة، وماندو العدل، والمخرج سامح عبدالعزيز.