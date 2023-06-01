الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الوداد يتخلف عن بعثة الفريق في القاهرة قبل مواجهة الأهلي

رئيس الوداد المغربي
رئيس الوداد المغربي

أفادت تقارير صحفية مغربية، مساء الخميس، تخلف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد عن بعثة الفريق التي تصل القاهرة خلال ساعات، استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع le sport 360 أن الناصيري لم يلحق ببعثة الوداد المغربي التي وصلت إلى القاهرة صباح اليوم قبل مواجهة الأهلي.

وأكد الموقع المغربي، أن سعيد الناصيري لديه بعض الالتزامات المهنية التي فرضت عليه البقاء في المغرب وعدم السفر رفقة البعثة التي كان من المفترض أن يرأسها.

وأشار إلى أن رئيس الوداد سيصل إلى القاهرة يوم السبت المقبل؛ من أجل دعم الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

ويحل الوداد ضيفا على الأهلي في التاسعة مساء الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سعيد الناصيري الوداد البيضاوي المغربي الاهلى دورى ابطال افريقيا

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