الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على عبدالرحيم.. «سامبو» صاحب الـ٦٠ عملًا

الفنان على عبدالرحيم
الفنان على عبدالرحيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان على عبدالرحيم، الذى رحل عن عالمنا فى ٢ يونيو ٢٠٢٠ بمنزله، بعد أن تعرض لارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته.

ولد على عبدالرحيم عام ١٩٦١، وتخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية على مسارح قصور الثقافة، ثم اتجه إلى الدراما والسينما، وشارك فى العديد من المسلسلات مثل: «الراية البيضاء، وليالى الحلمية، وضمير أبلة حكمت، وأوبرا عايدة، وأم كلثوم، وحدائق الشيطان».

واستطاع ترك بصمة واضحة فى قلوب محبيه من خلال الأدوار المختلفة والمتنوعة التى قدمها على مدار مسيرته الفنية، فكان من أشهر أدواره شخصية «سامبو» بفيلم «شمس الزناتى» مع الزعيم عادل إمام.

كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام، أيضًا، فى مسلسل «فرقة ناجى عطالله» عام ٢٠١١، وفى العام نفسه شارك مع الفنان حسين فهمى بمسلسل «تلك الليلة»، للمخرج عادل الأعصر، وشارك فى الجزء الأول من مسلسل «الجماعة»، للكاتب الكبير وحيد حامد، كما شارك فى العام نفسه فى المسلسل التاريخى «سقوط الخلافة»، للمخرج الأردنى محمد عزيزية.

وابتعد الراحل على عبدالرحيم عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، بعد أن تعرض لجلطة فى المخ، لكن سرعان ما أعلن عن عودته بعد تماثله للشفاء من خلال عمل درامى هو «يا أنا يا جدو»، ورحل عن عالمنا وفى رصيده الفنى أكثر من ٦٠ عملًا بين السينما والدراما والمسرح.

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