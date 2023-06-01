الإصابة تحرم بيراميدز من رمضان صبحى 3 أسابيع

أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز المصري، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها لاعب الفريق رمضان صبحي أثبتت معاناته من تمزق في العضلة الضامة.

وتعرض صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية بالدوري المصري، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

وقال المنيري، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الخميس، إن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

يشار إلى أن بيراميدز يحتل المركز الثاني، حاليا، في جدول ترتيب الدوري المصري، المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، برصيد 58 نقطة من 28 مباراة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن الأهلي "المتصدر"، الذي لعب 24 لقاء فقط.