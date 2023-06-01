السبت.. 21 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

قال د.سيد أحمد الجنيدى، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، إن المنطقة الأزهرية أنهت استعداداتها، لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم وضع خطط محكمة لسير الإمتحانات على أفضل وجه، و تحقيق الإرضاء لكل من الطلاب وأولياء الأمور.

أضاف الجنيدي، لـ“الدستور”، أنه يتم وضع الخطط على أساس ضمان سهولة أداء الامتحان والخروج منها خروجًا مشرفًا وليس آمنًا، وذلك حسب توجيهات د.أحمد لطيب، شيخ الأزهر الشريف ومتابعة ميدانية من د.محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف، وأيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

أكد رئيس المنطقة الأزهرية أنه تم وضع خطط عديدة وليست خطة واحدة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية ومتفرع منها غرف فرعية، لمتابعة الإدارات، لافتا إلى أنه يؤدى الامتحانات ألف طالب وطالبة يخوضون امتحانات الثانوية الأزهرية، موزعين على 58 بجنة، ب17 إدارة تعليمية.

أوضح أنه تم اتخاذ إجراءات إحترازية وفنية، حيث تم تجهيز المعاهد وتعقيمها تعقيما مناسبا وكاملا وتوفير بيئة صحية مناسبة كما تم توجيه المراقبين والموجهين بحيت يكون هناك موجه متواجد مذ شروق الشمس، حتى نهاية الامتحان، كما تم وضع خطط للسيطرة على الطلاب منذ دخول الطالب البوابة حتى الخروج من الامتحان.

وقال الجنيدى “نبعت برسالة طمأنة للطلاب وأولياء الامور لدود دعم واهتمام لدينا، يفوق المؤسسات التعليمية الموزاية”.

وتابع "تم التواصل مع الجهات الأمنية والشرطية التى وفرت أمن على مراكز الأسئلة، كما تم التواصل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية داخل اللجان وتم تشكيل غرفة عزل فى اللجان ووضع خطط إشرافية للمساهمة فى توفير جو مناسب للامتحان، كما تم تفعيل نظام الباركود لكل لجنة وهذه من المستحدثات فى الازهر هذا العام، بحيث انه بمجرد وصول خطاب الندب للمراقب، للمشاركة فى اعمال يمكنه نظام الباركود من الوصول للجنة وإزالة المعوقات لديه ولدى الطلاب.