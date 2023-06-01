الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإثنين.. "العربية للتنمية الإدارية" تعقد منتدى إدارة الاقتصاد الأخضر فى القاهرة

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية منتدى الاستدامة والعمل الحكومي" إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية"، الإثنين المقبل الموافق 5 يونيو بالقاهرة، بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة.

بناء منهج متكامل لإدارة التنمية 

تأتي أهمية المنتدى من اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بقضايا التنمية المستدامة، وببناء منهج متكامل لإدارة التنمية لضمان استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية بالمنطقة العربية، وفقًا للأسس والمبادئ التي جاءت بها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.

تبادل الخبرات بين الحكومات 

كما يهدف المنتدى إلى تعزيز الاستدامة في العمل الحكومي عن طريق تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين الحكومات لتطوير أدواتها لتحسين أدائها في مجال التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع شركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي القابضة .

ومن المقرر أن يتم بنهاية المنتدى إطلاق تقرير "الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية" بالتعاون بين المنظمة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحول أهمية المنتدى وأهمية رعايتها له، أوضحت "ماجنوم" أن المنتدى يُعقد انطلاقاً من حرص القادة والخبراء العالميين على مناقشة أهم القضايا والتحديات على صعيد البيئة والاستدامة، ولاسيما الحاجة إلى تبني حلول مناخية ذكية ومستدامة في التجمعات الحضرية؛ ضماناً لازدهار أنماط المعيشة داخل المدن، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن شركة ماجنوم هي المطوّر لمشروع برج "فوربس إنترناشيونال تاور" المبتكر في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر والمصمم وفقاً لأرقى معايير المباني الخضراء، وهو باكورة مشروعات مماثلة تعتزم تنفيذها في المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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