محافظ بورسعيد: المحافظة تشهد طفرة طبية منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها المحافظة مؤخرا، مشيرًا إلى أنه منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أصبح مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين متميزًا بجميع مستشفيات المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمستشفى النصر التخصصى، اليوم الخميس؛ لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، في إطار جولاته المستمرة بالمنشآت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، برفقة الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

واطلع الغضبان على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، واستمع لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدها المستشفى مؤخرا، مشيدًا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز.

وأوضح أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة والذي يقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى، وأصبح يشهد معدلات كبيرة وغير مسبوقة من العمليات المتنوعة.

والتقى عددا من المواطنين- في ختام جولته بالمستشفى- لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة، الذين أكدوا أن المستشفى يوفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادوا بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.