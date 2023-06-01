أسامة ربيع: قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير قناة السويس وتحديث الأسطول البحرى

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، "كيتاك ليم"، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن.

وشهد اللقاء مناقشة نتائج الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية، والتباحث حول سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر.

في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره الدعوة الكريمة التي تلقاها من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لحضور فعاليات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية، مثمنًا جهده على مدار الفترة الماضية في تحقيق التواصل الفعّال مع كل الأطراف المعنية، وتبني مبادرات بنّاءة تصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي.

وخلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، كما تطرق إلى النتائج المحققة على صعيد استراتيجيتها الشاملة للتطوير التي تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، من خلال عدة محاور، أبرزها التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر إطلاق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع كبرى شركات التدريب العالمية.

وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الثاني الذي يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية تمهيدًا للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام 2030، من خلال تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة، أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والديزل.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا في المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري للهيئة، حيث تعكف الهيئة على استكمال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجاري بمشيئة الله، وذلك بالتوازي مع تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة من قاطرات مصاحبة ولنشات بحرية وقاطرات إنقاذ بقوة شد تصل إلى 200 طن.

من جهته، أكد كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أهمية قناة السويس ودورها المحوري في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتدفق حركة التجارة العالمية، مشيدًا بالخطوات الجادة التي تنفذها هيئة قناة السويس في مجال السلامة البحرية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن ثقته في أن يثمر تعزيز أواصر التعاون المستقبلي بين المنظمة البحرية الدولية «IMO» وقناة السويس، في الملفات المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر، عن نشر للتوجهات البيئية وضوابط العمل البيئي في المجتمع الملاحي.