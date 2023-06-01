أستاذ اقتصاد: الهيدروجين الأخضر ضيف جديد على أسرة الطاقة المتجددة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن الطاقة تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتوافرها يمثل أحد عناصر القوة الضاربة، فلا تطور ولا نمو بدونها، مؤكدة أن الهيدروجين الأخضر يُعد ضيفًا جديدًا على أسرة الطاقة المتجددة.

وأضافت علي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، مصادر الطاقة المتجددة لا تولد انبعاثات كربونية أو احتباس حراري أو القضية التي يعاني منها العالم وينظر إليها على أنها وحي من الخيال العلمي، وهى التغيرات المناخية التي أكتوى بها الجميع نتيجة الوقوع في مصيدة أخطاء الكبار وأطماعهم من الدول الصناعية في استخدام الوقود الأحفوري بكميات كبيرة في الصناعة وعدم تحمل المسئولية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية انتبهت مبكرًا إلى ما تأخر العالم فيه، ووضعت استراتيجية للتحول نحو الطاقة المتجددة لعام 2035 ليكون إجمالي ما نستخدمه 42%، ثم يتم التدرج حتى الوصول إلى 67% في ملف التحول الطاقي.