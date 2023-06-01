موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين السيتي وإنتر ميلان والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بعد انتهاء منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين السيتي وإنتر ميلان

من المقرر أن يكون موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان 2023، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في إسطنبول بتركيا.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين السيتي وإنتر

ستُذاع مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

ويسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لتحقيق الفوز في المباراة النهائية والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، ليكون ثاني ألقابه هذا الموسم.

وسيخوض فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء المرتقب وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل للمرة الثانية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كانت المرة الأولى في موسم 2020-2021، ولكنه خسر أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف.

في المقابل، يرغب فريق إنتر ميلان الإيطالي، في تحقيق الانتصار أيضًا وخطف لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، واستغلال إخفاق مانشستر سيتي السابق في المباراة النهائية بالتشامبيونزليج.

ويُعد تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عامًا، حيث آخر مرة توّج فيها باللقب كان في موسم 2009-2010.

مشوار مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023

ونجح فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

بينما خطف فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، البطاقة الذهبية للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مواطنه وغريمه ميلان الإيطالي بنتيجة 3-0، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.