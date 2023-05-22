رسميًا.. البولندى سيمون مارشينياك حكمًا لنهائى دورى أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، إسناد إدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، للبولندي سيمون مارشينياك.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلاله إسناد المباراة النهائية لسيمون مارشينياك، ويعاونه مواطناه باول سكولونيك، وتوماس ليستوسيتش.

فيما يتولى الروماني إستفان كوتاكس مسئولية الحكم الرابع، ومواطنه فاسيلي فلورين ماريناسيو حكمًا احتياطيًا.

ويتولى توماس كوياتوسكي مسئولية غرفة تقنية الفيديو ويعاونه بارتوزس فرانكوسكي، والألماني ماركو فريتز حكم فار احتياطي.

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره إنتر الإيطالي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.